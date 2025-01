UE propõe tarifas a novos produtos agrícolas russos

As novas taxas se sumariam às que a União Europeia impôs no ano passado -- na primavera boreal -- sobre cereais, oleaginosas e derivados russos.

A Comissão Europeia, o braço executivo do bloco comunitário, propôs nesta terça-feira (28) impor tarifas sobre novos produtos agrícolas e fertilizantes russos para "debilitar" uma fonte de receita que permite a Moscou financiar sua guerra contra a Ucrânia.

"Nosso objetivo é debilitar ainda mais a economia de guerra da Rússia, enquanto reduzimos as dependências da UE", explicou em comunicado.

A Comissão Europeia detalhou que as medidas não afetariam o trânsito através da UE de produtos agrícolas com destino a países terceiros, na África ou no Oriente Médio por exemplo, para "preservar a segurança alimentar mundial".

O órgão executivo europeu não mencionou quais produtos agrícolas ou fertilizantes serão afetados por essas tarifas.