Ceará tem previsão de chuvas isoladas até sábado, 25

As projeções da Funceme apontam que a chuva deverá continuar em determinadas regiões do estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que as condições para chuva deverão continuar desde o período da manhã desta quinta, 23, até a tarde do mesmo dia, na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e o Sertão Central e Inhamuns do estado.

Para o período da noite é esperada chuva em Ibiapaba e parte do litoral Norte. Nos dias seguintes (sexta-feira, 24, e sábado, 25), as projeções apontam condições climáticas semelhantes com chuva durante o período da madrugada e manhã nas regiões da faixa litorânea, parte central do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.