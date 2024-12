Casos de Covid-19 voltam a crescer no Brasil; Ceará mantém tendência de alta, diz boletim

Entre os estados com crescimento de casos de Covid-19 estão Ceará, Minas Gerais e Sergipe, entre as capitais que apresentaram sinais de aumento foram Fortaleza, Aracaju e Belo Horizonte

O levantamento abrange a Semana Epidemiológica 50, de 8 a 14 de dezembro, e evidencia um cenário de crescimento especialmente no Ceará , Minas Gerais, Sergipe e Rondônia, além do Distrito Federal.

O novo Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 19, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta um aumento no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados à Covid-19 em determinados estados do País.

Enquanto o Ceará mantém uma tendência de alta , Minas Gerais apresenta os primeiros sinais de crescimento, com impacto mais acentuado na população idosa. Já em Sergipe e Rondônia, a elevação no número de casos também é atribuída ao aumento de infecções por Covid-19.

De acordo com a Fiocruz, no contexto nacional, o estudo revelou o crescimento de SRAG tanto em tendências de longo prazo (seis semanas) quanto de curto prazo (três semanas). Entre os estados com aumento na tendência de longo prazo estão Amazonas, Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

Em algumas localidades, como Acre, Distrito Federal, Minas Gerais e Sergipe o crescimento de casos entre crianças e adolescentes está relacionado a outros vírus respiratórios, como rinovírus e metapneumovírus.

Dez capitais, incluindo Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Vitória e Rio Branco, apresentam sinais de aumento nos casos de SRAG.