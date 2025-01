Casos de Covid-19 no Ceará seguem crescendo entre jovens e adultos, diz Fiocruz

Dados foram apontados no Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 9

Os casos de Covid-19 se mantém em crescimento no Ceará. De acordo com dados do Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nessa quinta-feira, 9, o índice segue crescendo "especialmente entre jovens e adultos", mas apresenta "sinais de desaceleração entre idosos”.

Documento traz informações referentes à Semana Epidemiológica 1 (que corresponde ao período de 29/12/2024 a 4/1/2025), e mostra um panorama da situação da patologia no Brasil e por estados.