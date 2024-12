India lança foguete para missão de acoplamento espacial

Esta missão "é vital para o ambicioso futuro espacial da Índia", disse Jitendra Singh, o ministro indiano de Ciência e Tecnologia, em um comunicado antes do lançamento, que foi transmitido ao vivo pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês).

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou no ano passado seus planos de enviar um homem à Lua até 2040.

O foguete PSLV-C60, que decolou na tarde de segunda-feira do centro de lançamento de Sriharikota, uma ilha no leste do país, transportava dois satélites de 220 kg cada. A ISRO batizou a missão de SpaDex.

"PSLV-C60 lança com sucesso o SpaDeX e 24 cargas úteis", declarou a ISRO em um comunicado.

A missão tem como objetivo "desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de duas pequenas naves espaciais", acrescentou.