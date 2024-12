Corte IDH condena México por desaparecimento de indígena zapatista em 1999

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, nesta quinta-feira (12), o México como responsável pelo desaparecimento em 1999, nas mãos de paramilitares, do indígena maya ch'ol Antonio González, por ser simpatizante do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN).

O desaparecimento de González ocorreu no "contexto de violência" no estado de Chiapas, no sul do país, após o levante militar do EZLN em 1994 em defesa dos indígenas da região e em reivindicação do direito à terra.