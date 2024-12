Ceará: integrantes do PCC criaram "perfil fake" fingindo ser do Comando Vermelho, aponta investigação

Perfil fazia ameaças a agentes de segurança, inclusive o delegado da Polícia Civil da região / Crédito: reprodução

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) criaram um "perfil fake" na rede social Facebook, denominado "Colecionador de Almas", e se passavam por um perfil vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). O perfil, que foi criado no ano de 2021, fazia referência a ações criminosas no município de Ipu, na região Norte do Ceará. O grupo pretendia enganar as forças de segurança e desviar o foco do PCC para o CV na região. Com a descoberta, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e identificou os respectivos acusados.

Conforme decisão obtida pelo O POVO, 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A denúncia foi aceita pela Justiça e o grupo foi julgado pela Vara de Organizações Criminosas.

Destas, 12 pessoas foram condenadas pela Justiça no dia 25 de novembro de 2024. A investigação da Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte iniciou uma investigação sobre o tráfico de drogas em Ipu. Após uma série de operações policiais no Município, os chefes do tráfico de drogas foram presos. No entanto, as organizações se movimentaram e houve um aumento nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Conforme o inquérito policial, integrantes da facção Comando Vermelho (CV) tentavam se fixar na região "assessorados" por criminosos conhecidos da Polícia. No processo, há informações de uma testemunha de identidade preservada que aponta Anastácio Paiva Pereira, conhecido como "12", como o chefe do tráfico de drogas. Já o "diretor" do grupo seria Luiz Antônio Costa Sampaio, conhecido como "XT" ou "Luan do Grau". A "gerente" seria Maria Lucinda Oliveira Pinho.

Nailton dos Santos Vieira, conhecido como "Nailtin" ou "Zé Pequeno", era considerado um dos principais traficantes da Cidade. Ele morreu no dia 30 de outubro em Crateús, durante um confronto com o Comando Tático Rural (Cotar). "Salve" na cidade de Ipu Após a morte de Niltin, os criminosos teriam criado o perfil fake chamado "Colecionador de almas", com um "Salve" na cidade de Ipu, onde exigiam que fossem depredados prédios públicos para vingar a morte do criminoso, além de que fossem mortos policiais e guardas municipais. Os réus são citados em ações na região Norte do Ceará como Santa Quitéria, Hidrolândia, Varjota, Reriutaba, Ipu, Pires Ferreira, Ipueiras, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Guaraciaba do Norte e Tianguá.

O perfil que publicava as mensagens "promocionais" ao CV possui o perfil "Restrito do Primeiro", que seria ligado ao PCC, como "amigo" no Facebook. O caso passou a ser investigado pelo Departamento de Inteligência que deflagrou uma operação chamada "Fake Threat", que significa falsa ameaça. A Polícia identificou que as mensagens ameaçadoras foram publicadas por Alexandre da Silva Faculdo, conhecido como "Sagaz do Ipu" ou "Godzila". A responsável pelo IP da conta intitulada Colecionador de Almas era a companheira de Alexandre. O perfil, além das ameaças a agentes de segurança pública, incluindo o delegado de Polícia local, possuía uma publicação referente a morte de Nailton dos Santos Vieira.