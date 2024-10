4 dicas para reduzir o consumo de energia elétrica

A partir de outubro, a conta de luz ficará mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o acionamento da bandeira vermelha patamar 2. A medida, motivada pelo risco hidrológico (enchentes e inundações) e a baixa nos reservatórios, eleva o preço para cada 100 quilowatts-hora consumidos de R$ 4,463 para R$ 7,877.

Diante desse cenário, economizar energia se torna essencial para evitar surpresas no orçamento. Por isso, Braulino Junior, CEO da ClimaSolis, (empresa especializada em Energia Solar), lista algumas dicas para reduzir o consumo e os custos com eletricidade. Veja!

1. Escolha um ar-condicionado eficiente

O ar-condicionado é um dos grandes vilões do consumo de energia, especialmente em períodos de calor intenso. Para economizar, a escolha de um aparelho adequado é fundamental. Opte por modelos com tecnologia inverter, que ajustam automaticamente a potência e reduzem o consumo em até 40%. Além disso, verifique a classificação energética do equipamento, dando preferência a modelos com selo “A” do Procel. Manter a temperatura entre 23 °C e 24 °C também contribui para o uso eficiente.