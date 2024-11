Expectativa de vida no Brasil sobe para 76,4 anos e supera nível pré-pandemia

A expectativa média de vida no Brasil subiu para 76,4 anos / Crédito: FÁBIO LIMA

A expectativa média de vida no Brasil alcançou 76,4 anos, segundo a Tábua da Mortalidade, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a 2023. No ano anterior, a expectativa de vida para ambos os sexos era de 75,4 anos. Dessa forma, houve um aumento de 0,9 ano, equivalente a um crescimento de cerca de 1,3% no período. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 29.

Com o aumento, a expectativa de vida do brasileiro superou os níveis de 2019, período pré-pandemia de coronavírus, quando o valor era de 76,2 anos. Em 2020 houve uma queda para 74,8 anos, e no ano seguinte, o índice diminuiu ainda mais, para 72,8 anos. No entanto, a partir de 2022, a expectativa de vida voltou a subir, alcançando 75,4 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A elevação do número de mortes no Brasil e no mundo com a pandemia de coronavírus reduziu a esperança de vida ao nascer em 2020 e 2021. A recuperação desse indicador a partir de 2022 reflete a redução do excesso de mortes causado pela pandemia, para ambos os sexos”, observa Izabel Marri, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.

De 2022 a 2023, a expectativa de vida da população masculina aumentou em 12,4 meses, passando de 72,1 anos para 73,1 anos. Para as mulheres, o aumento foi um pouco menor, de cerca de 10,5 meses, passando de 78,8 anos para 79,7 anos. Além disso, a diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres diminuiu para 6,6 anos em 2023, o menor valor desde 2019. Questionado sobre os índices de mortalidades locais, com foco no Ceará, o IBGE declarou que “as Tábuas de Mortalidade não têm dados por estados ou capitais”.

A Tábua de Mortalidade traz as expectativas de vida nas idades exatas até os 90 anos, para o Brasil, e são usadas como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. (Histórico) Expectativa de vida ao nascer no Brasil nos últimos cinco anos 2019 Expectativa de vida média: 76,2 anos

Homens: 72,8 anos

Mulheres: 79,6 anos

Diferencial entre os sexos: 6,8 anos 2020 Expectativa de vida média: 74,8 anos

Homens: 71,2 anos

Mulheres: 78,5 anos

Diferencial entre os sexos: 7,3 anos

2021 Expectativa de vida média: 72,8 anos

Homens: 69,3 anos

Mulheres: 76,4 anos

Diferencial entre os sexos: 7,1 anos 2022 Expectativa de vida média: 75,4 anos

Homens: 72,1 anos

Mulheres: 78,8 anos

Diferencial entre os sexos: 6,7 anos 2023 Expectativa de vida média: 76,4 anos

Homens: 73,1 anos

Mulheres: 79,7 anos

Diferencial entre os sexos: 6,6 anos