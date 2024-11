Camareira de motel ganha direito a adicional de insalubridade no Ceará

Um motel instalado na BR-222, nas imediações do município de Sobral , foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar a uma camareira o adicional de insalubridade em grau máximo, que corresponde a 40% do salário mínimo.

A camareira, que trabalhou por seis meses no estabelecimento, entrou com ação judicial após não receber o adicional de insalubridade e alegou que realizava atividades em condições insalubres. Ela era responsável pela higienização de áreas comuns e de grande circulação, como suítes e banheiros.

Além disso, a funcionária manuseava materiais possivelmente contaminados, como lençóis e toalhas com fluidos corporais. Mesmo com os riscos, a empresa não forneceu a ela os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) necessários para a execução da tarefa, como botas, luvas e vestuário adequados.

A defesa do motel argumentou que não havia necessidade do pagamento do adicional, já que a camareira não lidava com lixo urbano e, supostamente, havia fornecimento de EPIs, fato que não foi comprovado.