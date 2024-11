Telecom Italia amplia receita global e no Brasil no 3º trimestre

No Brasil, a empresa obteve receitas orgânicas de 1,05 bilhão de euros, um aumento de 6% no comparativo ano a ano.

A Telecom Italia anunciou que seu faturamento orgânico cresceu para 3,57 bilhões de euros (US$ 3,79 bilhões) em base orgânica, o que representou um crescimento de 3,2% no comparativo anual. Analistas consultados pela Factset previam receita de 3,58 bilhões de euros.

O Ebitda total do grupo foi de 1,1 bilhão de euros, alta de 7,6% no comparativo anual. No Brasil, o Ebitda foi de 527 milhões de euros, aumento de 7,3% no comparativo anual.

Para o ano, a Telecom Italia disse que continua esperando um crescimento orgânico da receita de 3% a 4%, e um crescimento do Ebitda orgânico após arrendamentos de 8% a 9%.

* Com Dow Jones Newswires