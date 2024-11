Enel tem lucro líquido de  5,8 bi em 9 meses, alta anual de 16%, mas receita cai

O conglomerado de energia Enel anunciou que registrou lucro líquido ordinário de 5,8 bilhões de euros nos 9 meses de 2024, um crescimento de 16% no comparativo anual, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

A receita da companhia totalizou 57,634 bilhões de euros de janeiro a setembro, o que representou uma queda ante os 69,534 bilhões de euros no mesmo período de 2023.

No Brasil, a empresa obteve receita de 5,665 bilhões de euros no período, também em queda ante os 5,805 bilhões de euros obtidos no mesmo período de 2023.