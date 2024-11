Oropouche: caso do Ceará é tema de estudo publicado em revista científica internacional

Maruim, como é conhecido o mosquito Culicoides paraensis, é o vetor da febre do oropouche Crédito: Coleção de Ceratopogonidae do IOC/Fiocruz

Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine. Pesquisa confirma a transmissão vertical do vírus causador da febre do oropouche em um caso de morte fetal registrado no Ceará. A detecção da transmissão vertical foi realizada pelo serviço de vigilância da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa/CE). O estudo foi publicado na revista americana no dia 30 de outubro e divulgado pela Fiocruz na última terça-feira, 5. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Também colaboraram com o estudo:

Universidade de Fortaleza (Unifor);

Universidade Federal do Ceará (UFC);

Serviço de Verificação de Óbitos do Ceará Dr. Rocha Furtado (SVO/Sesa/CE);

Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen-CE);

IOC/Fiocruz;

Faculdade São Leopoldo Mandic;

Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE). Além desse caso, outros dois registros confirmados de transmissão vertical correspondem a um caso de óbito fetal em Pernambuco e um caso de anomalias congênitas no Acre. Até a semana epidemiológica (SE) 41, de 6 a 12 de outubro, foram confirmados 231 casos de febre do oropouche. A maioria dos pacientes reside ou frequenta a zona rural de seus municípios, de acordo com o mais recente boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa/CE). Entre a SE 33 e a SE 34, houve a queda de novos casos mais relevante — de 36 para 10 novos registros. Das semanas 35 a 39, foram registrados 4, 2, 2 e 1 novos casos, consecutivamente.

Morte fetal foi registrada no dia 5 de julho Conforme a Fiocruz, a gestante, tem 40 anos e reside na região do Maciço de Baturité. Ela começou a apresentar sintomas compatíveis com Oropouche, como febre e dores no corpo e de cabeça, no dia 24 de julho, durante a 30ª semana da gravidez. A gestante teve a infecção confirmada. No dia 5 de agosto, houve o diagnóstico de morte fetal. Com autorização da família, os especialistas realizaram procedimentos minimamente invasivos para coletar amostras do bebê. No Lacen-CE, o vírus Oropouche foi detectado em diversas amostras fetais, incluindo líquido cefalorraquidiano e tecidos cerebral, pulmonar e hepático, além do cordão umbilical e da placenta.