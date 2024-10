Esquenta Enem: evento promove motivação extra aos estudantes na reta final do exame

Ação contará com participação do influenciador Léo Suricate, além de diversas atividades imersivas

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), realizará o evento “Esquenta Enem” na próxima quinta-feira, 17, na Vila Social de Messejana, em Fortaleza. A ação planeja reunir 1.200 estudantes e objetiva dar uma motivação extra aos que prestarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 3 e 10 de novembro.

A programação contará com diversas atividades imersivas para acolher, mobilizar e fortalecer a juventude para a conquista de uma vaga no ensino superior. O influenciador e agitador cultural, Léo Suricate, estará presente para ministrar um aulão motivacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O “Esquenta” integra o conjunto de ações do “Enem Chego Junto, Chego Bem”, que visa complementar o trabalho desenvolvido por professores e gestores da rede estadual de ensino. Os projetos visam preparar os estudantes da 3ª série do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame.