Pelo menos 50 cidades cearenses mantiveram as ruas limpas durante as eleições municipais

As ruas de pelo menos 50 cidades do Estado do Ceará permaneceram limpas durante as eleições municipais, realizadas no último domingo, 6. A informação é de um levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

No pleito deste ano, 212 promotores do Ministério Público Eleitoral (MPE) atuaram nos 184 municípios do Estado, assegurando que "santinhos" e outros materiais impressos de propagandas não fossem despejados em locais de votação e adjacências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fortaleza não aparece nessa lista de "bom comportamento". A sujeira dos santinhos foi amplamente registrada nas ruas e avenidas da Capital, próximo aos locais de votação.