Alergias se manifestam de formas diferentes e exigem atenção especial

Presente na vida de cerca de 35% da população brasileira, a alergia é a quinta maior causa de internações no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Caracterizadas por uma resposta imunológica exacerbada a determinadas substâncias, as reações alérgicas podem levar a complicações graves e exigir atendimento emergencial.

O clima seco e o ar frio, que podem ser irritantes para a via respiratória, contribuem para o aumento de crises alergicas no País. A OMS reforça que as infecções virais costumam ser mais frequentes no inverno, pois ao contrário do verão, onde as pessoas circulam mais em ambientes externos, no inverno há uma procura maior por ambientes fechados, o que leva à aglomeração e maior transmissão do vírus.

De acordo com o alergologista Bruno Paes Barreto, coordenador do Departamento Científico de Alergia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), as alergias se manifestam de diversas formas, incluindo as alergias alimentares, cutâneas, respiratórias, dentre outras.