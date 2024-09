Secretaria da juventude lança edital com bolsas de estudo para professores

Segundo a Secretaria da Juventude, podem se inscrever todos os professores com diploma de licenciatura em qualquer área e certificado de curso de espanhol reconhecido pelo MEC. O edital com detalhes sobre as etapas do processo seletivo, critérios de seleção e demais informações está disponível no site.

As inscrições começaram na quinta-feira, 12, e seguem abertas até o dia 15 de setembro, às 23h59min, por meio de formulário disponibilizado pela Sejuv Ceará . A formação é oferecida pela UNIR – La Universidad en Internet, e as aulas serão realizadas na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

O Governo do Ceará, em parceria com a Secretaria da Juventude (Sejuv) e o Organismo Internacional de Juventude (OIJ), anunciou o lançamento de um edital de seleção pública para a concessão de 40 bolsas de estudo, além de cadastro de reserva, para o curso de "Inteligencia Artificial Generativa Aplicada a la Educación".

De acordo com a Secretaria da Juventude, o objetivo do curso é fortalecer as ações políticas voltadas à juventude, selecionando professores para participarem do curso. A capacitação busca aprimorar a atuação dos docentes, possibilitando que eles contribuam de maneira mais eficaz para a formação dos jovens e sua inserção no mercado de trabalho.

Segundo o coordenador de comunicação da secretaria da Juventude do Ceará, Carlos de Paula, a iniciativa do curso surgiu a partir de articulação entre a secretéria da Juventude, Adelita Monteiro, e a presidente do OIJ, Themys Carvalho.

“Juntas elas articularam ações que poderiam ser implementadas no Ceará para trazer melhorias e inovação para a juventude do Estado. O curso é destinado a professores e trata sobre o uso da inteligência artificial para otimizar a educação”, reforça o coordenador.