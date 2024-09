"Mancha criminal": 1.099 policiais são promovidos para atuar nas áreas mais violentas do Ceará

Mais de mil soldados reforçarão a atuação da Polícia Militar no Ceará, com alocação em diferentes municípios, de acordo com a "mancha criminal" identificada pelo Governo através de ações de inteligência e dados de ocorrências. Solenidade de promoção ocorreu nesta sexta-feira, 13, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

“Esse efetivo estará sendo colocado à disposição da nossa sociedade, da nossa população, para dia e noite inibir o delito, mas também, se precisar fazer uma operação para uma repressão mais qualificada, estão treinados e qualificados para isso”, explicou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.

Foram promovidos exatamente 1.099 soldados e 29 tenentes, que atuarão na Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR) da PMCE.