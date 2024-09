Festival Alunos que Inspiram premia 45 trabalhos artísticos de escolas públicas estaduais do Ceará

Chegando em sua 8ª edição, o Festival Alunos que Inspiram premiou nesta quinta-feira, 05, trabalhos artísticos e culturais produzidos por estudantes da rede pública estadual do Ceará. O concurso, promovido pelo Governo do Ceará, contou com a participação de 631 escolas e 16.342 alunos, incluindo pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, foram premiados 45 trabalhos, sendo três melhores de cada uma das 15 expressões artísticas avaliadas.

O Festival acontece anualmente desde 2016. Nesta edição, as obras foram criadas a partir do tema “Meninas, mulheres e artes: Educação que transforma”, sendo esse também o assunto norteador das ações pedagógicas da Secretaria de Educação do Estado (Seduc) para 2024.

A cerimônia de premiação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 05, no Theatro Via Sul, em Fortaleza, com a participação dos alunos condecorados, professores e gestores escolares. Também estiveram presentes a secretária de Educação do Ceará, Eliane Estrela, além do governador Elmano de Freitas (PT).