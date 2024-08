Jornalistas do O POVO são finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024

Da esquerda para a direita os jornalistas Camila Magalhães, Júlio Caesar, Carol Kossling e Wanderson Trindade Crédito: O POVO

O POVO, O POVO+ e Rádio O POVO CBN são finalistas, com quatro reportagens, do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024 (PSJ) - Etapa Estadual Ceará. Ao todo, produções de 15 participantes concorrem na 11º edição da premiação. As categorias estão divididas entre Áudio, Fotojornalismo, Texto e Vídeo. Uma novidade na edição deste ano é a categoria Jornalismo Universitário, que vai premiar a produção jornalística desenvolvida no âmbito acadêmico por estudantes de Jornalismo de instituições de ensino superior do País. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os vencedores de cada uma das cinco categorias da premiação serão conhecidos em solenidade, que será realizada durante o mês de setembro. A data ainda não foi divulgada pelo Sebrae.

A repórter da Rádio O POVO CBN, Camila Magalhães, afirma que a proposta da reportagem “Recomeços: o impacto do empreendedorismo na história das pessoas” é contar as histórias de mulheres que, por meio do empreendedorismo, impactaram outras, fazendo com que elas tenham autonomia financeira. "Afinal, o ato de empreender só faz sentido se for para contribuir”, diz. “No primeiro episódio da série de reportagens nós contamos a história de Mônica Fernandes, dona de uma empresa social dinamizadora de impacto, a Empoderar-te, que conseguiu sair de uma situação de violência patrimonial por meio do empreendedorismo.” “No segundo episódio, o foco foram pessoas que fizeram a diferença em suas comunidades, em Fortaleza, no período mais crítico na pandemia.” Ainda de acordo com Camila, também foram contadas as histórias de outras duas mulheres: Anagélia Ferreira, que comanda o Instituto Ana Maria Ferreira; e Carla Nayra, dona da Produtos Naturalis.

Leia também | O POVO vence VII Prêmio de Jornalismo em Seguros A jornalista Carol Kossling, que também é editora de Projetos e colunista de ESG, conta que a ideia sobre a reportagem “O valor do crédito para as mães chefes de família” partiu da editoria de Economia.

“Para desenvolver a pauta, pesquisei dados sobre o tema e busquei personagens que viviam aquela realidade dos números para mostrar que não são apenas estatísticas, mas as vidas de muitas mulheres no País que buscam créditos e políticas públicas para poder criar, educar e dar dignidade aos seus filhos”, explica.

Para ela, estar entre os finalistas é uma sensação muito boa, que gera a valorização do trabalho em equipe realizado pelo O POVO. “Essa reportagem além de estar como finalista na categoria texto, também é finalista na categoria de fotojornalismo.” “Todos os detalhes de uma reportagem, da pesquisa, das entrevistas, do design à diagramação, são pensados em oferecer a melhor experiência para nossos leitores. Com a classificação sentimos que parte da missão foi cumprida”, finaliza a jornalista. O fotojornalista Júlio Caesar explica que a troca de informações entre fotógrafo e repórter é importante para saber como o tema será abordado e retirar elementos da conversa para realizar as fotos. "Essa conversa juntamente com o cenário encontrado no local da pauta são os pontos chave para uma boa realização das fotos. O propósito da foto em si é mostrar a força das mulheres empreendedoras que através de sua luta diária conseguem ter êxito em suas empreitadas".

Para ele, a sensação de estar como finalista pela segunda vez seguida — do Prêmio Sebrae — é uma satisfação enorme. "Fazer parte de um prêmio nacional que já está na sua 11ª edição e envolve a maioria dos estados da federação é importante para qualquer profissional", completa.

Já o repórter e colunista de games do O POVO+, Wanderson Trindade, conta que em três episódios da reportagem “Games como negócios” foram contadas histórias de cearenses que mantêm locadoras ainda hoje em moldes muito parecidos daqueles que fizeram parte da vida de muitos nordestinos no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. “Poder escrever sobre isso foi uma verdadeira viagem no tempo, mas com um pé no futuro, afinal, são negócios que prosperam e que mexem com a vida de muitos”, relata.

Wanderson completa: “As premiações jornalísticas são um atestado de que o nosso trabalho tem algum impacto positivo na sociedade. Então saber que o meu material foi colocado como finalista em meio a tantos colegas de todo o Ceará é saber que estou seguindo um caminho certo”. Prêmio Sebrae de Jornalismo A premiação é um concurso jornalístico promovido pelo Sebrae Nacional, em parceria com as unidades estaduais da instituição. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Os trabalhos da etapa estadual do Ceará foram avaliados pelo júri formado por Carlos Viana Freire Júnior, assessor da Diretoria Executiva do Sebrae/CE; Helly Ellery, presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI), e Rafael Mesquita, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará (Sindjorce).