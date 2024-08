"Meus pais só sabiam escrever o próprio nome", diz estudante cearense que faz doutorado em Oxford

Natural de Aratuba, cidade na serra de Baturité, no Ceará, Marcela conquistou seus sonhos por meio dos estudos. Hoje, faz doutorado em Oxford, na Inglaterra, com uma bolsa disputadíssima

Marcela superou as dificuldades com determinação e, após seis meses, já participava de disciplinas universitárias e se destacava em um curso de verão organizado pelo renomado cientista Stephen Wolfram. Este evento abriu portas para uma nova fase na sua vida, conectando-a com importantes contatos acadêmicos e profissionais.

Conquistas, contatos e Inglaterra

De volta ao Brasil, Marcela estudou e trabalhou na Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde participou de um projeto de desenvolvimento de software para pessoas com deficiência. As conquistas e contatos adquiridos a levaram para São Paulo, onde fez mestrado na Universidade de São Paulo (USP) e depois recebeu uma oportunidade de emprego na Bélgica como engenheira de software.

Com o desejo de realizar seu maior sonho, Marcela decidiu fazer doutorado na Universidade de Oxford, um dos cursos de Ciência da Computação mais prestigiados do mundo. Sua história, que começou no sítio de Aratuba, tocou profundamente os professores de Oxford, e sua dedicação os impressionou tanto que ela foi aceita no programa de doutorado com uma bolsa extremamente competitiva. Desde outubro de 2023, Marcela vive esse sonho na Inglaterra.

“Com os meus estudos, entendi que poderia chegar cada vez mais alto, então comecei a sonhar alto, porque sempre fui muito dedicada. Quando fui aprovada, foi uma sensação muito maravilhosa, por que uma menina que veio do interior do Ceará, agora estudando no exterior e com uma bolsa tão rara de conseguir. Estou realmente muito feliz de viver esse sonho”, disse o estudante.