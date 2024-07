Ceará registrou 673 casos de picadas de aranhas nos últimos dois anos

Pessoas com idade entre 20 a 29 anos foram as com mais registros de picadas de aranha no Estado

Já no mesmo período de 2024, o número de acidentes foi de 243, com aumento de 39 casos, destacando-se o mês de abril. A Sesa destaca ainda que embora esses acidentes ocorram ao longo de todo o ano, são mais frequentes durante o período chuvoso e quente.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), ocorreu um aumento de casos de janeiro a junho deste ano em comparativo com o mesmo periodo do ano passado. No primeiro semestre de 2023, foram registrados 204 acidentes causados por aranhas, com o mês de maio apresentando a maior quantidade, totalizando 59 ocorrências.

No ano de 2023 até junho de 2024, foram registrados 673 atendimentos por picada de aranha nas unidades da rede estadual de saúde do Ceará . Nenhuma morte foi registrada. Em 2023, foram 437 casos, e até junho deste ano foram registrados 254 acidentes por picada de aranha. Em ambos os anos, a faixa etária de 20 a 29 anos de idade foi a mais acometida, com 85 casos em 2023 e 57 em 2024.

Segundo a Sesa, os acidentes provocados por aranhas são responsáveis pelo terceiro maior número de notificações de ocorrências com animais peçonhentos no Brasil. As aranhas capazes de causar acidentes graves ou mesmo óbitos, presentes no Brasil, são as aranhas-marrom (gênero Loxosceles), aranhas-armadeiras (gênero Phoneutria) e as viúvas-negras (gênero Latrodectus).

Acidentes causados por aranhas, ou araneísmo, são caracterizados por quadro clínico de intoxicação resultante da transmissão do veneno de aranha, por meio de um par de ferrões localizados na parte frontal do animal. Assim como os escorpiões, as aranhas são representantes da classe dos aracnídeos. As aranhas geralmente vivem em locais escuros e úmidos.

Segundo o Capitão Romário Fernandes do Corpo de Bombeiros, é essencial que a pessoa após ser picada por uma aranha mantenha a calma, pois dessa forma o veneno da aranha vai se dissolver com menor velocidade no corpo da pessoa.