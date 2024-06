Torneio Bombeiro de Aço 2024 está com inscrições abertas

O torneio é uma competição operacional com bombeiros militares de todo o Estado. Acontecerá no dia 5 de julho às 16 horas no Cisp

Estão abertas as inscrições para o torneio Bombeiro de Aço 2024. O evento faz parte da Semana de Prevenção 2024 e vai acontecer no dia 5 de julho, às 16 horas, no Quartel do Comando-Geral, situado no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), localizado na avenida Aguanambi, próximo à avenida Borges de Melo.

No total, 40 bombeiros militares cearenses participarão da competição, que simula uma ocorrência de combate a incêndio e é formado por uma série de etapas a serem vencidas no menor tempo possível. As categorias são definidas quanto ao gênero e a faixa etária. Ainda conforme a Corporação, o regulamento da prova será publicado em breve.

Sobre o evento: