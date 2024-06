Morre a desembargadora aposentada Maria Vilauba Fausto Lopes aos 75 anos

A desembargadora aposentada Maria Vilauba Fausto Lopes, de 75 anos, faleceu nesta quarta-feira, 19. Natural do município de Icó, que fica a 383,11 km de Fortaleza, Maria Vilauba atuou por 36 anos na Justiça cearense.

Por meio de nota de pesar, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lamentou a morte de Maria Vilauba, que começou as suas atividades na Justiça do Ceará em 1987 e encerrou seus trabalhos em dezembro de 2023.

“O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lamenta, com profundo pesar, o falecimento da desembargadora aposentada Maria Vilauba Fausto Lopes. Neste momento de dor, o Poder Judiciário estadual se solidariza com familiares e amigos da magistrada", informou em nota.