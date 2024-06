Junho tem feriados? Veja calendário do mês em 2024

Popularmente conhecido como o "mês das festas juninas", junho de 2024 não terá nenhum feriado ou ponto facultativo no Ceará , com exceção das celebrações de aniversário em algumas cidades.

No mês subsequente a maio, que contou com um feriado (Dia Mundial do Trabalho) e um ponto facultativo (Corpus Christi), junho, além de sediar os festejos juninos, também precede as famosas férias escolares que ocorrem em julho.

Feriados restantes em 2024 no Brasil e no Ceará

O calendário de feriados cearenses ainda conta com três feriados municipais, um em Fortaleza, e outros dois no Juazeiro do Norte. Confira.

Feriados do Ceará

22 de julho : Emancipação de Juazeiro do Norte (segunda-feira) - Feriado municipal em Juazeiro do Norte

: Emancipação de Juazeiro do Norte (segunda-feira) - Feriado municipal em Juazeiro do Norte 15 de agosto: Dia de Nossa Senhora de Assunção (quinta-feira) - feriado municipal em Fortaleza.



Dia de Nossa Senhora de Assunção (quinta-feira) - feriado municipal em Fortaleza. 15 de setembro: Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte (domingo) - Feriado municipal em Juazeiro do Norte

Feriados no Brasil

7 de setembro : Independência do Brasil (sábado) - Feriado Nacional;



: Independência do Brasil (sábado) - Feriado Nacional; 12 de outubro : Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil (sábado) - Feriado Nacional;



: Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil (sábado) - Feriado Nacional; 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira) - Ponto facultativo nacional

Dia do Servidor Público (segunda-feira) - Ponto facultativo nacional 2 de novembro : Finados (sábado) - Feriado Nacional;



: Finados (sábado) - Feriado Nacional; 15 de novembro : Proclamação da República (sexta-feira) - Feriado Nacional;



: Proclamação da República (sexta-feira) - Feriado Nacional; 20 de novembro : Dia da Consciência Negra - Feriado Nacional;



: Dia da Consciência Negra - Feriado Nacional; 25 de dezembro: Natal (quarta-feira) - Feriado Nacional.



