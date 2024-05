Ceará tem alerta de perigo potencial de chuvas intensas para sábado, 25

Ceará deve ter tempestade no litoral neste sábado, 25, segundo Inmet Crédito: Samuel Setubal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de que o Ceará está com um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas até as 23h59min de sábado, 25. De acordo com o Inmet, as precipitações devem atingir até 64 municípios do Estado, com chuvas entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Em áreas de risco há baixa probabilidade de alagamentos e de pequenos deslizamentos. Os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí também estão com alerta de tempestade.