Justiça determina internação de homem com transtorno mental por representar risco à mãe idosa

A Justiça do Ceará determinou a internação compulsória de um homem com transtorno mental para tratamento de saúde. A decisão atende a ação civil pública (ACP) movida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), segundo a qual ele representa risco para a mãe idosa e outros parentes.

O filho apresenta comportamento agressivo e violento. Ele tem esquizofrenia e dependência química. Conforme relatos das equipes do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD), o rapaz não aceita o tratamento terapêutico.

A urgência de internação compulsória do homem é apontada em laudo médico do Caps AD, em função de risco de morte dele por causa do uso de drogas, da síndrome de abstinência e das condutas de risco dele. O paciente já havia se internado voluntariamente durante 23 dias, porém após alta voltou ao uso de entorpecentes se recusando a manter o tratamento e voltar a internação.