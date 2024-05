PF apreende computadores e celulares em operação de combate a pornografia infantil

A Polícia Federal deu início a Operação Comércio Maldito, com o objetivo de proteger vitimas de abuso sexual infantil, na manhã desta sexta-feira, 3. A ação visa interromper os crimes de armazenamento, compartilhamento e vendas de arquivos com conteúdo sexual infantojuvenil pela internet. Foram apreendidos computadores e celulares.

“Nós cumprimos dois mandados de busca e apreensão que visou localizar essa pessoa que tem como indicação autora dos fatos. Apreendemos computadores e celulares e isso vai ser analisado perecialmente e que pode resultar em novos crimes, e quem sabe, em outras medidas judiciais”, afirmou o delegado da PF, Victor Mesquita.

O investigado pode responder pelo cometimento, em tese, dos crimes de posse, comercialização e disponibilização de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas somadas de até 18 anos de prisão. As investigações continuam, com análise do material apreendido.