Ceará e Brasil registram aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave

Em relação às mortes, dos que foram contabilizados, as mortes por influenza vêm se aproximando dos números das mortes causadas pela Covid-19 "por conta da diferença do quadro de diminuição da Covid-19 e aumento de casos de influenza".

Segundo os dados da FioCruz, além do Ceará, outros 19 estados apresentam sinal de crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na tendência de longo prazo: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Entre as capitais, Fortaleza também aparece com tendência de alta nos casos. Além da capital cearense outras 18 mostram indícios de aumento: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

Em relação a circulação da Covid-19, há um sinal de queda nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nas outras regiões há estabilidade de números considerados baixos.

Dos casos registrados nas quatro últimas semanas epistemológicas, os vírus que prevalecem são:

Vírus Sincicial Respiratório (54,9%)

Influenza A (20,8%)

Sars-Cov2/Covid-19 (14,9%)

Influenza B (0,3%)

Já em relação ao número de óbitos, é possível de fato observar uma proximidade no número de mortes causadas por Influenza e por Covid-19: