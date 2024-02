Rádio O POVO CBN é finalista do prêmio da frente nacional dos prefeitos

A série "Reforma tributária e justiça fiscal", do jornalista Luciano Cesário, concorre na categoria reportagem em áudio

A Rádio O POVO CBN é finalista do Prêmio FNP de Jornalismo 2024, primeira premiação do porte articulada pela frente nacional dos prefeitos. A série "Reforma Tributária e Justiça Fiscal", do jornalista Luciano Cesário, concorre na categoria "Reportagem em Áudio.

De acordo com o repórter, o material foi construído obtendo como ponto de partida um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), "que mostra que 174 dos 184 municípios do Ceará podem ter ganhos de receitas fiscais com o novo modelo de tributação".

Ideia da reportagem, segundo o profissional, é mostrar como a reforma tributária pode impactar na situação fiscal das cidades cearenses. Abordagem foi realizada de forma simples, possibilitando o entendimento do ouvinte diante da complexidade do assunto.