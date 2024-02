Sisu 2024: Ceará teve mais de 12 mil alunos aprovados no processo seletivo

MEC admite falha na divulgação de resultados provisórios do Sisu Crédito: Gabriela Almeida

Um total de 12.942 candidatos do Ceará foram aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Ministério da Educação (MEC). Selecionados têm até hoje para realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino. De acordo com informações da pasta, ao todo 147.458 pessoas se candidataram para as instituições federais de educação superior do Estado, que ofertaram 13.478 vagas. O candidato selecionado deve consultar "as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio", conforme orienta ministério da educação.