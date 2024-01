Os mitos da saúde feminina: o que é verdade e mentira?

Menstruação sincronizada, uso de absorventes internos, pílula anticoncepcional, higiene íntima etc. Saiba os mitos e as verdades que rondam a saúde das mulheres

De acordo com a ginecologista e obstetra Mabelle de Freitas, as mulheres seguem um histórico de maior preocupação quando o assunto é saúde, ao contrário dos homens.

Aparecimento de estrias, fertilidade, menstruação e até o tecido da calcinha que uma mulher escolhe usar passa por um pré-conceito da sociedade que, a todo custo, quer interferir em algo que nem lhe diz respeito. Para além disso, a saúde feminina é rodeada de mitos e suposições que, anteriormente, faziam sentido, mas, com o avanço da ciência, caíram por terra.

Falar de fertilidade feminina é um assunto delicado, pois há uma pressão muito grande quando o assunto é gravidez. E essa pressão ainda é muito maior em cima de mulheres diagnosticadas com endometriose ou síndrome do ovário policístico.

Na verdade, não há nada cientificamente comprovado quanto à questão da sincronização do ciclo menstrual de mulheres que convivem. A ginecologista Mabelle de Freitas pontua que, na verdade, o ciclo menstrual sofre influência de alguns fatores como a alimentação. “Mulheres que convivem na mesma casa, com alimentação semelhante e expostas a situações de estresse semelhantes, apresentam período menstrual próximos.”

Quando o assunto é menstruação, existe aquele mito de que quando as mulheres passam muito tempo juntas, os ciclos menstruais delas sincronizam, assim como também existem boatos sobre a interferência na fertilidade com o uso precoce de anticoncepcionais.

“A mulher, em todas as fases da vida, passa por alterações fisiológicas (esperadas e normais) em seu corpo. Por exemplo, desde o início da puberdade, quando ainda menina, começa a perceber mudanças, como surgimento do broto das mamas, crescimento de pelos e menstruação”, explica a médica.

A médica ginecologista e especialista em medicina reprodutiva, Lilian Serio, aponta que essas doenças podem, sim, atrapalhar, mas não impedem as mulheres de engravidar.

“30% das mulheres que têm endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar. A síndrome dos ovários policísticos, na maioria das vezes, as mulheres que vão ter dificuldade de engravidar são as que têm a menstruação irregular. Muitas vezes, as mulheres que têm ovário policístico ficam meses sem menstruar, significa então que elas não ovulam e se elas não ovulam, não engravidam”, explica a médica.

Vale ressaltar que há tratamento tanto para a endometriose como para a síndrome do ovário policístico. É necessário buscar um profissional de saúde para que ele possa dar o diagnóstico com mais exatidão.