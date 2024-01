Governo construiu poços em mais da metade dos municípios do Ceará em 2023

No comparativo dos últimos cinco anos, 2022 foi o que mais teve equipamentos desse tipo construídos no período analisado. Balanço foi: 2019 (1.024), 2020 (753), 2021 (731), 2022 (1.228) e 2023 (719).

Conforme órgão, foram perfurados poços em 103 dos 184 municípios do Estado, levando em consideração tanto aqueles voltados para as comunidades quanto os que foram direcionados para o abastecimento de órgãos públicos.

Um total de 719 poços foram construídos no Ceará em 2023. Desses, 702 foram direcionados a comunidades, atendendo 16.733 famílias cearenses que necessitam do recurso mas que não têm acesso à água por outra fonte. Os dados são da Superintendência de Obras Hidráulicas do Ceará (Sohidra).

Dos poços perfurados no ano passado, 524 foram produtivos. Ou seja, tinham água. André Cunha, gerente de Estudos Hidrogeologicos da Sohidra, explica que o Ceará é constituído "cerca de 80% por rochas do embasamento cristalino que têm características de baixa acumulação e transmissão de água, resultando em baixas vazões”.

"Essa é a principal importância e benefício do poço para a população: garantir água para abastecimento humano e para dessedentação animal em locais sem outras alternativas que atendam às demandas de forma suficiente”, complementa, destacando que "o Governo do Ceará tem garantido recursos para o funcionamento das equipes de construção de poços no Estado".

De acordo com Paulo Ferreira, superintendente da Sohidra, a construção de poços ocorre em um contexto de quem precisa de água e se encontra em situação que não pode ser atendido pelas principais fontes de captação, como rios e açudes, ou "até mesmo as transposições através de adutoras".

"Há muitos (poços) que mesmo com o estudo serão secos ou improdutivos. Pois o estudo não atesta que haverá água, mas sim fraturas na rocha (que podem conter água ou não). Assim, são as fraturas que o estudo identifica", explica Cunha.

Conforme o superintendente Paulo Ferreira, a Sohidra está em condições de realizar desde o estudo geofísico à instalação do poço a partir do apoio do Governo do Estado.

"Todo o processo de locação, estudo geofísico, construção, teste de vazão e limpeza, são feitos com as equipes próprias de servidores da Sohidra. Já as instalações, são feitas a partir de contratos com empresas", pontua o representante.