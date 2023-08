13 mil detentos do sistema prisional do Ceará participam do Encceja 2023

A prova será aplicada nos dias 17 e 18 de outubro e dá a oportunidade do detento receber certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio além da oportunidade de ingresso no ensino superior

A edição de 2023 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL) terá a participação de 13 mil detentos do sistema carcerário do Ceará. A avaliação permite que os internos tenham a chance de concluir seus estudos no ensino fundamental e médio.

A participação no Encceja é voluntária, gratuita e contempla jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada, que para o ensino fundamental é de no mínimo 15 anos e para o ensino médio é de no mínimo 18 anos completos na data da realização do exame. O número representa 61,47% da população carcerária do Estado.

As provas serão aplicadas nos dias 17 e 18 de outubro e aplicadas em 29 unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Ceará. No total, 9.214 inscritos farão o exame para a prova do Ensino Fundamental e 3.786 inscritos farão o exame para o Ensino Médio.