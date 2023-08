Lares de Idosos do Ceará: MPCE reúne gestores para debater melhorias em ILPIs

Promoção do bem estar, a individualização do atendimento e a co-participação com a família são considerados aspectos fundamentais para uma ILPI

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou na manhã desta sexta-feira, 11, um encontro com representantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Na ocasião, participaram gestores de Lares de idosos de Fortaleza e da Região Metropolitana. Com o tema “Como administrar uma ILPI com excelência”, o evento promoveu uma troca de experiências entre os gestores, tendo em vista o crescimento conjunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Participaram do debate representantes de ILPIs de tipificação privada, filantrópica, assistencial e/ou pública. Segundo o promotor de Justiça e secretário-executivo das Promotorias de Justiça da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, Alexandre Alcântara, uma das principais problemáticas quanto a oferta desses serviços no Ceará é o contraste da qualidade oferecida nessas residências.

“Nós temos que mostrar e valorizar as instituições que estão trabalhando com seriedade, apesar das dificuldades. Então, passar o modo como uma instituição atente para as outras instituições - que muitas vezes têm um potencial financeiro mais baixo, mesmo particular - é importante, porque é um exemplo de como trazer uma melhor qualidade”, comentou o promotor de Justiça.

O evento aconteceu no auditório da sede das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O debate foi aberto ao público.

Segundo o MPCE, com dados extraídos de 2020, o Ceará conta com 60 unidades de residência de longa permanência para idosos. Destes, 32 são apenas em Fortaleza.