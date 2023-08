Ceará é pioneiro na implantação do Conselho de Justiça Restaurativa

Durante o discurso, a secretária explicou ainda o que é a justiça restaurativa, que pode ser compreendida como aquela que busca a solução de conflitos por meio do diálogo e da negociação , com a participação ativa da vítima e do ofensor. Socorro salienta que o Conselho, por sua vez, tem como proposta o incentivo à tal prática.

“Não tem em nenhum lugar do Brasil. Existem programas, comissões, mas não existe um conselho como este. Estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com todas as instituições, organizações e cidadãos interessados na construção de uma cultura de paz e justiça restaurativa”, afirma.

Com o objetivo de combater a violência, promover o acesso à justiça e a reintegração social, o Governo do Ceará instaurou, nesta quinta-feira, 3, o Conselho Interinstitucional de Justiça Restaurativa, Mediação e Cultura de Paz. Vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos, o Conselho conta com a atuação conjunta de 16 instituições públicas estaduais. A cerimônia de posse ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza .

O deputado estadual e membro do Conselho, Renato Roseno, discursou sobre o olhar para a Justiça como forma de promoção da igualdade. “A justiça restaurativa nos ensina a fazer outras perguntas para além do que houve no passado. Ela pergunta: o que será de nós daqui pra frente? Essa é a pergunta abundante de uma justiça que restaura, que quer curar e promover a igualdade, a equidade”, disse.

Também presente na solenidade de empossamento, o governador Elmano de Freitas ressaltou a importância da criação do Conselho e da comunhão com as entidades estaduais no combate à violência.

“É importante instituir uma cultura [de paz] em todos os ambientes, seja na escola, no trabalho, nas nossas famílias, no Estado, no Poder Judiciário. Quando tiver conflito, que a gente possa efetivamente solucionar esse conflito, mas, fundamentalmente, que a gente possa evitar uma cultura de violência, de ódio. Quando tiver conflito, que a gente tenha os instrumentos necessários para que esse conflito seja superado com paz e não com violência”, conclui o governador.