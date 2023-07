Coreano viaja a Sobral para conhecer namorada e viraliza

Um coreano enfrentou mais de 16 mil quilômetros de viagem para conhecer a namorada em Sobral, na região norte do Ceará. A história de amor entre Yan e Luíza viralizou recentemente nas redes sociais, onde o casal tem mostrado o dia a dia da relação.

O estrangeiro chegou na cidade cearense na última sexta-feira, 14. Depois de quase um ano namorando a distância, o primeiro encontro do casal, que conversava por meio de um aplicativo tradutor, foi gravado e publicado no perfil que eles mantêm juntos no TikTok (@YaLucouple).

Desde então eles têm mostrado como tem sido a rotina convivendo juntos em Sobral. Em vídeos publicados nas redes sociais de ambos, é possível ver Yan andando pela cidade e suas reações de surpresa com as descobertas, principalmente relacionadas à culinária local.

