Morre Cássio Borges, expoente da Engenharia e do Jornalismo no Ceará

Morreu, na tarde desta quinta-feira, 20, o engenheiro e jornalista Cássio Borges, integrante do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e membro titular da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ).

Borges teve a sua trajetória marcada por ter escrito livros técnicos — em um deles discutiu a construção do açude Castanhão — e por ter fomentado estudos relacionados à hidrologia, com o objetivo de tracionar o desenvolvimento regional. Cássio Borges também foi fundador da Academia Cearense de Engenharia, de onde foi membro titular.

O engenheiro ainda teve participação ativa na VSM Comunicação, integrando a área do conselho diretivo. Sua participação no Jornalismo estadual também se materializou na crianção do informativo "O Estudante", veiculado na época em que ele foi presidente do Centro Estudantil de Sobral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine