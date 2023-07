Concurso público seleciona 200 professores para escolas indígenas na rede estadual

O Governo do Estado do Ceará lançou nesta quinta-feira, 20 de julho, edital para o primeiro concurso público para professores de escolas indígenas na rede estadual de ensino, com 200 vagas para professores que devem atuar nas 39 escolas indígenas da rede estadual em 16 municípios cearenses. O edital será disponibilizado em breve nas plataformas digitais do Governo.

Até então, a contratação de professores nas escolas indígenas era feita por editais de seleção divulgados pelas Coordenadorias Regionais de Educação (Credes) que abrangem as escolas.

O lançamento contou com evento durante o encerramento da Assembleia Estadual dos Povos Indígenas, na Aldeia Gameleira, em São Benedito, na região da Ibiapaba. Em seu discurso, Elmano de Freitas disse que são 200 vagas.



O novo concurso, que vai abranger as etnias Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potyguara, Tabajara, Tapeba, Tapuia Kariri, Tubiba Tapuia, Tupinambá e Tremembé, vai ser realizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

O concurso terá duas fases, uma com prova teórica e outra com prova prática e avaliação de títulos. As vagas para professores no ensino fundamental serão divididas entre os anos iniciais e diferentes áreas de conhecimento nos anos finais, que antecedem o ensino médio.

Já a partir do primeiro ano, professores serão divididos nas áreas curriculares linguagens; ciências da natureza, matemática e ciências humanas, sociais e aplicadas.



(Colaborou, Gabriela Monteiro / Especial para O Povo)