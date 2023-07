Elmano anuncia investimento de R$ 10 milhões para tratamento oncológico no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 18, por meio de live no Instagram, o investimento de R$ 10 milhões em um convênio com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC). De acordo com ele, o aporte vai possibilitar mais 2.200 consultas para pacientes oncológicos.

Além da verba para o ICC, o governo estadual deve lançar um edital para outras prestadoras de serviço de modo a aumentar a capacidade de tratamento do câncer no Ceará. O edital terá verba de R$ 12 milhões.

Segundo Elmano, os valores investidos são oriundos da verba disponibilizada pelo Ministério da Saúde e por emendas parlamentares para fortalecer o cuidado com pacientes oncológicos no Estado. Em maio, a ministra Nísia Trindade veio ao Ceará e anunciou verba de R$ 300 milhões para a Saúde.

"Isso vai permitir ao cidadão cearense que vem sofrendo com o câncer ou recém-diagnósticado também, possa ter acesso à consulta, biopsia, radioterapia, quimioterapia, cirurgias, o que for necessário", disse a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara.







Atualizada às 12h30min