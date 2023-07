Confira a programação das festividades de Julho no Ceará

Além das programações municipais, acontecem as etapas regionais do Campeonato Estadual "Festejo Ceará Junino" e a grande final que acontece na cidade de Quixeramobim

O mês de junho acabou, mas as festas juninas continuam para abrilhantar as noites de julho.

Alguns municípios do Ceará contam com programação junina até o fim deste mês e para que você possa aproveitar a programação, O POVO traz a programação dos municípios que estarão com programação junina. Veja quais são:

São João de Caucaia

Sábado - 08/07/2023

17h - Abertura dos portões

18h - Se apresentam as quadrilhas

Vozes e Arte

Santa Terezinha

Cumade Alice

Carcará

Asa Branca

SHOWS:

A partir das 22 horas

das 22 às 23h40min - Márcio Bryan (talento)

Resultado das Quadrilhas

00 a 1h30min - Nildinha

1h50min as 3 horas - Mel de Cajú

São João de Maracanaú

O São de Maracanaú 2023 entra no último fim de semana de shows. No sábado, 8 de julho, é a vez de Xand Avião, Limão com Mel, Guilherme Dantas e Josy Gomes.

O evento acontecerá até 19 de julho, sempre a partir das 18 horas, na Av. Padre José Holanda do Vale.

No quadrilhódromo, até 9 de julho acontece o Concurso Cearense de Quadrilhas Juninas, organizado pela União Junina. De 11 a 19 de julho, acontecerá o Festival Cearense de Quadrilhas Juninas, organizado pela Fequajuce.

Na Cidade Cenográfica, o espaço está reunindo o melhor da cultura nordestina, com mais de 300 atrações artísticas, artesanato, gastronomia regional e cenografia que representa a história de Maracanaú, Ceará e do Nordeste.

Diariamente, até 19 de julho, o palco da Cidade Cenográfica traz forró pé de serra, violeiros, espetáculos de dança e música, apresentações circenses, teatro e muito mais

PROGRAMAÇÃO ESTADUAL

Em 2023, o Campeonato Estadual “Festejo Ceará Junino 2023” traz como tema “Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão”, em homenagem aos 80 anos do compositor, arquiteto, urbanista e poeta cearense Fausto Nilo.

Ao todo, 136 projetos de juninas cearenses, 21 festejos e a grande final do campeonato são apoiados pelo edital lançado no dia 16 de junho.

Confira a programação de algumas festividades juninas + as etapas regionais e a grande final do Ceará Junino 2023

7 a 8 de julho

Fortaleza — Festival Regional Grande Fortaleza

27º Festival de Quadrilhas Juninas do Bairro Ellery | Festival Juninos Territórios da Criatividade

Praça Manoel Dias Macedo, Praça do Bairro Ellery — Rua Dr. Almeida Filho 397

8 a 9 de julho

Itarema — Festival Regional Litoral Norte/ Extremo Oeste

I Fest Itarema Junino Litoral Norte: hoje tem festa na aldeia dos Tremembés

Ginásio Poliesportivo João Damasceno Rios, Bairro do Riacho

14 a 15 de julho

Fortaleza — Festival Regional Grande Fortaleza

VI festival Junino Arraiá da Cumade Rosa

Local: Praça Beira Rio - Av. E esquina com Rua 23, s/n — Vila Velha (Conjunto beira rio), Fortaleza

Meruoca — Festival Regional Sertão de Sobral

VIII Festival Meruoca Junino

Praça Monsenhor Furtado Centro de Feira e Eventos, Centro

Canindé — Festival Regional Sertão de Canindé

IV Arraiá Festeja Canindé 2023 — Cultura Viva, Patrimônio dos Sertões

Praça Dr. Aramis Paiva, Centro

General Sampaio — Festival Regional Litoral Oeste/Vale do Curu

São João da Tradição 2023

Ginásio Chico Assis, Rua Delfino Ferreira Gomes, Centro

15 a 16 de julho

Iguatu — Festival Regional Centro-Sul

Festejando o São João, na terra de Humberto Teixeira

IFCE Iguatu, Ginásio Poliesportivo Unidade Areias. R. Deoclécio Lima Verde, S/n - Areias II, Iguatu

Juazeiro do Norte — Festival Regional Cariri

Festival Ceará Junino – São João do interior

Quadra Poliesportiva Adones Callou, Quadra do CC

Russas — Festival Regional Vale do Jaguaribe

XI Arraiá Vila Junina 2023

18 e 19 de julho

Ubajara — Festival Regional Serra da Ibiapaba

Arraiá da Serra — Terreiro de Memórias e das Tradições Populares

E.E.F.I Maria Aguar Vasconcelos. Rua Dr. josé Cunha Soares, N° 800 Bairro Cesário

21 e 22 de Julho

Caucaia — Festival Regional Grande Fortaleza

Circuito Tabapuá Junino — Saberes e fazeres da Cultura Popular

Arenininha Campo do Remo, Rua Galiente 502

19 a 23 de julho

Fortaleza — Festival Regional Grande Fortaleza

XIV Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América

Praça Delmiro de Farias, Praça do Jardim América

27 a 30 de julho

É realizado na cidade de Quixeramobim, o Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino 2023