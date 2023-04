Cearense é um dos brasileiros eleitos como membro do dicastério de evangelização

O papa Francisco nomeou nesta terça-feira, 25, os novos membros do dicastério para evangelização. Dentre os nomeados estão três brasileiros que são o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, a superiora geral das missionárias do Sagrado Coração, Revma. Irmã Maria Eliane Azevedo da Silva e o fundador e moderador da Comunidade Católica Shalom, o cearense Dr. Moysés Louro de Azevedo Filho.

Moysés é consultor do dicastério para os leigos desde o ano de 2007 e compõe o dicastério para a nova evangelização desde 2011. Agora ele permanece na seção por mais um quinquênio.

Junto a eles, também foram nomeados:

Os cardeais Luis Antonio G. Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares; José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação; Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para Leigos, Família e Vida; Lazzaro You Heung-sik, prefeito do Dicastério para o Clero; Josip Bozani, arcebispo de Zagreb (Croácia); Francisco Robles Ortega, arcebispo de Guadalajara (México); Timothy Michael Dolan, arcebispo de Nova York (Estados Unidos da América); Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha (Itália); Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão (Índia);

Os monsenhores Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais; Leo William Cushley, arcebispo de Saint Andrews e Edimburgo (Grã-Bretanha); Benoît Comlan Messan Alowonou, bispo de Kpalimé (Togo) e o reverendo monsenhor Eugene Robert Sylva, vigário episcopal para Projetos Especiais e para a Catedral da Diocese de Paterson (Estados Unidos da América).

E os senhores Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação; professora Marta Maria Carla Cartabia, presidente emérita do Tribunal Constitucional Italiano e docente do Departamento de Estudos Jurídicos, “A. Sraffa” da Universidade Bocconi de Milão (Itália) e a sra. María Ascensión Romero Antón, membro da Equipe Internacional Responsável do Caminho Neocatecumenal.

Moysés comenta que recebe com espírito de humildade e de serviço a sua nomeação. “De humildade porque tudo é graça e de serviço porque, como fundador e moderador-geral da Comunidade Católica de Shalom, entendo que um Carisma é dado para edificar a Igreja e é colocando este Carisma a serviço da Igreja e a serviço da evangelização do mundo de hoje que nós podemos cumprir a nossa missão com alegria e responsabilidade”, diz.



