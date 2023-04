Assembleia Legislativa homenageia aniversários de Demócrito Rocha e das Edições Demócrito Rocha

Os 135 anos do fundador do O POVO e os 35 anos das Edições Demócrito Rocha serão lembrados nesta sexta, 14, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará

Em comemoração aos 135 anos de Demócrito Rocha e aos 35 anos das Edições Demócrito Rocha (EDR), que levam o nome do fundador do O POVO, será realizada, nesta sexta-feira, 14, uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A homenagem é um requerimento do deputado Guilherme Sampaio (PT).

Na solenidade, serão homenageados: Albanisa Dummar (jornalista), José Raymundo Costa (em memória – vice-presidente do O POVO em 1982), Horácio Dídimo (em memória – poeta), Regina Helena Ribeiro Silva (jornalista do O POVO) e Amaurício Cortez (editor de Design do O POVO).

As EDR, da Fundação Demócrito Rocha, da qual Luciana Dummar é presidente, atuam na edição e na publicação de livros. “As Edições Demócrito Rocha são um dos pilares de atuação da Fundação Demócrito Rocha, ao lado da Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e do Canal FDR. E 35 anos são uma data marcante, simbólica. Temos quase 600 títulos lançados ao longo desses anos em várias áreas, principalmente na infantojuvenil. Esses livros participaram da formação de incontáveis cearenses, sejam didáticos ou paradidáticos, sejam de literatura em geral. É uma felicidade muito grande para a gente, da FDR, comemorar esse aniversário e ver o reconhecimento da sociedade. É como diz o slogan da Fundação, educação é o que fica, e a gente acredita ter contribuído para isso”, avalia Marcos Tardin, gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha.

As Edições Demócrito Rocha (EDR) são consideradas pioneiras em privilegiar os profissionais cearenses ou radicados no Ceará além de pioneiras na literatura infantil e infantojuvenil no Estado.

Na ocasião, também será lançada a obra “Notas do Dia”, primeiro livro de autoria de Demócrito Rocha publicado em seus 135 anos. A edição, organizada por Raymundo Netto, gerente editorial e de Projetos da FDR, apresenta crônicas publicadas originalmente no O POVO entre 1928 e 1940.

Para o deputado Guilherme Sampaio, autor do requerimento da homenagem, a cerimônia ressalta o legado de Demócrito Rocha: “Esta sessão solene celebra e evidencia a trajetória de Demócrito Rocha, que em 2023 faria 135 anos, e o seu valioso legado para a educação, a cultura e a comunicação cearense. Jornalista, escritor, político e poeta, entre muitas contribuições de destaque, Demócrito fundou um dos mais importantes veículos de comunicação do País, o Grupo de Comunicação O POVO. Sua influência e contribuição permanecem por gerações, tendo entre seus frutos as Edições Demócrito Rocha, também homenageada nesta oportunidade, ao completar 35 anos de inestimável contribuição à cultura cearense”.

14 de abril



A data de 14 de abril de 1988 – ou seja, há 35 anos – marca o lançamento da obra que foi a primeira publicação da Fundação Demócrito Rocha (FDR), na época em parceria com o Instituto do Ceará, com a Assembleia Legislativa e com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. A obra, “Demócrito Rocha: uma vocação para a liberdade”, de autoria de Paulo Bonavides com apresentação de Barbosa Lima Sobrinho, foi uma homenagem ao centenário de Demócrito Rocha e aos 60 anos do O POVO. Foi lançada também na Assembleia Legislativa.

A partir daí, outras edições foram lançadas pela FDR, abrindo portas para a posterior Edições Demócrito Rocha.



Serviço



Sessão Solene em homenagem aos 135 anos de Demócrito Rocha e aos 35 anos das Edições Demócrito Rocha

Quando: nesta sexta-feira, a partir das 18 horas

Onde: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – Plenário 13 de Maio (avenida Desembargador Moreira, 2807 – Dionísio Torres)