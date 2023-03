Dois homens foram presos com 100 metros de fios furtados

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) prendeu, na última sexta-feira, 16, dois homens que estavam com 100 metros de fios furtados, e apreendeu fardamentos, além de várias ferramentas de uso por eletricistas.

As prisões aconteceram no município de Cascavel (Região Metropolitana de Fortaleza).

As investigações começaram após os policiais receberem a denúncia de que dois homens estariam roubando fios. Em diligências na região, a dupla foi localizada em um veículo no bairro Riacho Fundo e presa.

Com os homens, os policiais apreenderam dois fardamentos de uma empresa de prestação de serviços de energia elétrica, um carro, três celulares, um capacete, diversos equipamentos como facas desemcapadoras de fios, marreta, tesoura corta vergalhão, exporá para poste, luvas, detector de tensão, corda, 100 metros de fios, dentre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os homens, identificados como Nazareno Rodrigues Damasceno, de 42 anos, com antecedentes criminais por crime contra a fé pública, e Francivando Ferreira de Azevedo, de 32 anos, foram presos por furto qualificado. O material transportado pela dupla foi apreendido e a fiação, devolvida à empresa.

Tags