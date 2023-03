Atualização ou emissão de 2ª via do RG; veja documentos necessários e onde fazer

É comum que muitas pessoas tenham dúvidas sobre como proceder quando se é preciso fazer a atualização ou tirar a segunda via da Carteira de Identidade — também conhecida como Registro Geral (RG). O documento é considerado primordial por conter dados pessoais, que ficam armazenados nos bancos de dados dos órgãos públicos.

A primeira via do documento tem 10 anos de validade, sendo necessário iniciar o processo de atualização após este período. O procedimento também deve ser feito em caso de RG inválido ou quando o documento for roubado — neste caso, é aconselhado a realização de boletim de ocorrência (BO) para se obter a isenção da taxa de renovação da identidade.

O processo de atualização ou de solicitação de segunda via é estabelecido por cada estado. No Ceará, por exemplo, a Secretaria de Proteção Social (SPS) é a responsável por tocar o procedimento.

No Estado, a emissão pode ser realizada em todas as unidades do Vapt Vupt — localizadas em Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza — e nas Casas do Cidadão. Uma taxa de R$51,13 é cobrada para a realização do procedimento. Os interessados também podem realizar o agendamento por meio de um endereço eletrônico.

Documentos necessários para a 2ª via do RG:



- Certidão de nascimento original

- 1 cópia da certidão de nascimento

- 2 fotos 3×4 recentes, com fundo branco (sem ser escaneada)

- 1 cópia de, pelo menos, um destes documentos: RG, carteira de trabalho, carteira de reservista, certidão de nascimento

- Comprovante de pagamento da taxa

Obs: Os casados precisam apresentar certidão de casamento original ou a averbação de divórcio, além da certidão de casamento

Atualização/Emissão em Fortaleza:

- Vapt Vupt Messejana

Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana

Número: (85) 3218.5200

- Vapt Vupt Antônio Bezerra

Endereço: Rua Demétrio de Meneses, 3.750, Antônio Bezerra

Número: (85) 3207.1500

- Casa do Cidadão do Shopping Benfica

Endereço: Av. Carapinima, 2.200, Benfica

Número: (85) 3101.2250

- Casa do Cidadão da Assembleia Legislativa

Endereço: Rua Barbosa de Freitas, 2.674, Meireles

Número: (85) 3277.2786

Atualização/Emissão em Juazeiro do Norte:

- Vapt Vupt

Endereço: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro

Número: (88) 3572.4700

Atualização/Emissão em Sobral:

- Vapt Vupt

Endereço: Rua Coronel José Silvério, 201, Centro

Número: (88) 3695.3100

