Furto de fios e transformadores: esquema é desarticulado e R$ 2,5 milhões são apreendidos em produtos

Um esquema que envolve furto de material de empresa de eletricidade foi desarticulado com a prisão de duas pessoas e apreensão de R$ 2,5 milhões em produtos furtados. A operação Alta Tensão I foi deflagrada na terça-feira, 28, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).



Foram apreendidas quatro armas de fogo, rádios de comunicadores e o material usado para subtração dos equipamentos de eletricidade. A ação foi divulgada nesta quarta-feira, 1º, por meio do diretor de Policia Especializada, Leonardo Barreto; do delegado titular da DRF, o Raphael Vilarinho e do delegado ajunto, Eduardo Tomé.

Conforme Raphel Vilarinho, a investigação começou há cinco meses e resultou na prisão de dois líderes criminosos. A ação investigada era a de furtos de transformadores e cabos elétricos, que somaram mais de 100 Boletins de Ocorrência (BO).

Os presos identificados, conforme o delegado, são responsáveis por furtos e pela receptação desses produtos. Os mandados de busca foram cumpridos em galpões usados para a comercialização do material, que pertencia à Enel. Na casa do receptador e do furtador foram encontradas armas. Os transformadores eram furtados, pintados e as identificações da Enel eram retiradas. As numerações eram trocadas e o material comercializado.

As prisões de Francisco Kaio de Matos Brito, de 32 anos, com antecedentes criminais por receptação; e de Francisco José Rodrigues de Sousa, de 54 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, foram em flagrante. Eles foram autuados por furto qualificado, receptação, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.

