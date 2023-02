Carnaval; Correios, shoppings e transporte coletivo têm horário de funcionamento alterado

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a maioria das atividades sofre com alteração no expediente

Com a aproximação das festividades do Carnaval, é comum que existam dúvidas sobre a funcionalidade de empresas públicas e de estabelecimentos comerciais, além das linhas do Metrô e do VLT. Neste ano, o principal feriado brasileiro vai ser comemorado entre os dias 18 e 21 de fevereiro.

Enel

As unidades da Enel no Ceará vão estar fechadas de sábado, 18, a terça-feira, 21. Na quarta-feira, 22, as lojas vão abrir a partir das 12h30. Nas unidades que só possuem atendimento no período da manhã não vão abrir, retornando as atividades na quinta-feira, 23.

Correios



No sábado, 18, serviços de entrega vão ser efetuados. Em Fortaleza, haverá expediente nas agências Bezerra de Menezes, Cajazeiras, Clóvis Beviláqua, Dionísio Torres, João XXIII, Joaquim Távora, Maraponga, Meireles, Sargento Hermínio e Osvaldo Cruz. Já em Juazeiro do Norte, apenas a unidade da Rodoviária vai estar funcionando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atendimentos não vão ser realizados na segunda-feira, 20, e na terça-feira, 21. O trabalho e as entregas vão ser retomados na quarta-feira, 22 — neste dia, as unidades abrirão às 12h.

No período em que as agências não vão funcionar, aqueles que precisam de suporte podem entrar em contato com a Central de Atendimento dos Correios por meio do site da empresa e pelos números 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Shoppings:

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Durante o sábado, 18, o RioMar Papicu e o RioMar Kennedy vão funcionar como de costume, das 10h às 22h. De domingo, 19, a terça-feira, 21, lojas, quiosques, órgãos públicos, clínicas de saúde, bancos e lotéricas vão estar fechados nas duas unidades. Vão funcionar normalmente os cinemas e parques infantis, além das praças de alimentação, restaurantes, farmácias e supermercados.

Na quarta-feira, 22, todas as operações e todos os estabelecimentos vão funcionar normalmente a partir das 10h.

Durante o sábado, 18, o RioMar Kennedy vai oferecer o “Bailinho de Carnaval” para os frequentadores da unidade. A programação vai contar com atrações para crianças, como a banda BBK, que sobe aos palcos às 16h. Já às 18h, a banda Os Alfazemas interpreta clássicos da música brega e do MPB. O evento é gratuito, mas os interessados precisam se inscrever por meio do SuperApp RioMar Kennedy para que os ingressos possam ser disponibilizados.

Centro Fashion

O local vai funcionar em expediente normal — de 9h às 19h — na sexta-feira, 17, e no sábado, 18.

De domingo, 19, a quarta-feira, 22, o Centro Fashion vai ser fechado. As atividades retornam normalmente na quinta-feira, 23.

Horários:

17 e 18 de fevereiro (sexta-feira e sábado) – Aberto de 9h às 19h;

19 a 22 de fevereiro (domingo a quarta-feira de cinzas) – Fechado.

North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Via Sul Fortaleza

18 de fevereiro (sábado)

- Lojas e Quiosques:10h às 22h

- Alimentação e Lazer: 10h às 22h

19, 20, 21 (domingo, segunda e terça)

- Lojas e Quiosques: Fechados

- Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

22 de fevereiro (quarta)

- Lojas e Quiosques: das 12h às 22h

- Alimentação e Lazer: das 12h às 22h

Shopping Parangaba:

18 de fevereiro (sábado)

Lojas/Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 18h

19 de fevereiro (domingo)

Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h

20 de fevereiro (segunda-feira)

Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h



21 de fevereiro (terça-feira)

Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h



22 de fevereiro (quarta-feira)

Lojas/Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 12h às 23h

Shopping Del Paseo

18 de feveiro (sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechado

SEUMA: fechado

Via Sorte Loteria: 10h às 20h

Confidence Câmbio:10h às 19h30

19 de fevereiro (domingo)

Lojas e quiosques: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Mercadinho São Luiz: 7h às 20h

SEFIN: fechada

SEUMA: fechada

Via Sorte Loteria: fechada

Confidence Câmbio: fechada

20 de fevereiro (segunda-feira)

Lojas e quiosques: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechada

SEUMA: fechada

Via Sorte Loteria: fechada

Confidence Câmbio: fechada

21 de fevereiro (terça-feira)

Lojas e quiosques: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechada

SEUMA: fechada

Via Sorte Loteria: fechada

Confidence Câmbio: fechada

22 de fevereiro (quarta-feira)



Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: 12h às 16h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: 12h às 17h

SEUMA: 12h às 17h

Via Sorte Loteria: 10h às 20h

Confidence Câmbio: 10h às 20h

Metrô e VLT

As linhas dos dois transportes vão estar disponíveis durante todo o período do Carnaval, mas o encerramento das operações ocorrerá mais cedo.



Segunda-feira, 20

Linha Sul: funcionamento normal até às 20h39

Linha Oeste: funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h00

VLT Parangaba-Mucuripe: funcionamento normal até às 20h08

VLT de Sobral: funcionamento normal até às 20h39

VLT do Cariri: funcionamento normal até 18h



Terça-feira, 21



Linha Sul: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h30

Linha Oeste: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h00

VLT Parangaba-Mucuripe: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h30

VLT de Sobral: funcionamento normal até às 20h39

VLT do Cariri: funcionamento em operação especial de 6h às 18h



Quarta-feira, 22



Linha Sul: funcionamento normal a partir das 12h

Linha Oeste: funcionamento normal a partir das 11h45

VLT Parangaba-Mucuripe: funcionamento normal a partir das 12h12

VLT de Sobral: funcionamento normal a partir das 12h06

VLT do Cariri: funcionamento em operação especial de 12h às 18h

Bares e restaurantes

Os bares e restaurantes vão abrir de maneira normal no Carnaval.

Bancos

Os Bancos não funcionam durante na segunda-feira, 20, e na terça-feira, 21. O atendimento só vai ser restabelecido na quarta-feira, 22, a partir das 12h.

As agências que fecham antes das 15h vão iniciar o expediente bancário mais cedo para que se garanta três horas de atendimento ao público.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os clientes utilizem os meios digitais para que transferências e pagamentos possam ser efetuados.

Lojas de Rua

Todo o comércio de rua vai funcionar normalmente no sábado, 18, e vão ficar fechadas de domingo, 19, a terça-feira, 21.

Farmácias

As farmácias vão funcionar normalmente dos dias 18 a 22 de fevereiro.

Padarias

O funcionamento nestes estabelecimentos é facultativo. O Sindicato das Industrias de Panificação do Ceará aconselha, porém, que os funcionários tenham uma folga durante o período.





Sindicato das Industrias de Panificacao do Ceara

Tags