Anuário do Direito 2022-2023 é lançado

Publicação do Grupo O POVO que reúne os perfis de grandes nomes da advocacia cearense, o Anuário do Direito 2022-2023 foi lançado na noite desta terça, 14, em coquetel para convidados no L'Ô Restaurante. O evento foi aberto pelo presidente do Grupo O POVO, João Dummar Neto, que definiu o livro como "uma obra que transpira justiça".

Em seu discurso, Dummar Neto afirmou que o Brasil precisa de diálogo baseado no respeito às diferenças e principalmente no respeito à Justiça e ao Estado de Direito. Também estiveram presentes o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas; a vice-presidente da OAB-CE, Christiane Leitão; a secretária dos Direitos Humanos, Socorro França; além de demais advogados e parceiros convidados.

Abelardo Benevides destacou o enaltecimento a duas importantes instituições, a advocacia e a imprensa. Erinaldo Dantas lembrou os 90 anos da OAB-CE, celebrados em março. Christiane Leitão ressaltou a luta das mulheres pela igualdade de direitos. A secretária Socorro França frisou a relevância da obra como instrumento de justiça.

Em 140 páginas, o Anuário do Direito esmiúça nomes de advogados que narram suas trajetórias, traçam projeções e analisam o mercado jurídico. Com atuação no Ceará, os profissionais contam dos desafios pela busca por justiça no Estado.

Na edição também são apresentadas as mulheres que estão à frente de importantes comissões da OAB-CE, além das cinco novas desembargadoras e dos dois novos desembargadores empossados no TJCE.

Assinam artigos no livro: Antonio Jorge Pereira Junior (advogado), Daniel Maia (advogado criminalista, professor doutor da UFC), Heitor Lins (advogado), Hélio Leitão (advogado), Leandro Vasques (advogado criminal, doutorando em Criminologia), Martonio Mont'Alverne (advogado), Rômulo Alexandre Soares (advogado, mestre em Negócios Internacionais) e Rômulo Moreira Conrado (procurador da República).

O Anuário do Direito 2022-2023 tem a coordenação de Wagner Mendes (Wagão); a edição tem a assinatura das jornalistas Ana Beatriz Caldas e Paula Lima, todos do O POVO.

O Anuário do Direito 2022-2023 é distribuído para advogados, entidades da advocacia cearense, órgãos do Poder Público e bibliotecas.

O conteúdo também está disponível no site: www.anuariododireitoce.com.br

