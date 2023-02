Censo Escolar: Ceará tem a maior proporção de alunos em tempo integral no fundamental no País

Censo foi divulgado nesta quarta-feira, 8. No ensino médio, o Estado ocupa a terceira posição, com uma proporção de 42,1% dos alunos inseridos na modalidade.

O Ceará está em primeiro do País na proporção de alunos em tempo integral na rede pública de ensino fundamental. A marca de 41% de estudantes no sistema consta no Censo Escolar 2022, divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No ensino médio, o Estado ocupa a terceira posição, com uma proporção de 42,1% dos alunos inseridos na modalidade.