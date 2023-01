Ciopaer realizou mais de 2400 atendimentos em 2022

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou 2.411 atendimentos em 2022. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Desse total, 1353 foram operações em apoio a ações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), aos patrulhamentos ostensivos da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e as buscas e salvamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), como salvamento de afogamentos.

As missões da Ciopaer totalizam 1.290 horas de voo. A Coordenadoria registrou 154 missões do serviço aero médico, entre remoções de pacientes, transporte de vacinas contra a Covid-19, e transporte de órgãos para doação, tendo um total de 252 horas de voo.

Parte integrante da estrutura da SSPDS, a Ciopaer se destaca como parte importante em missões diárias sendo reconhecida como a maior operadora de aeronaves biturbina e homologadas para voo por instrumento entre os órgãos estaduais brasileiros. Também é considerada a operadora de serviços aero médicos público mais bem avaliados do País.

A Ciopaer tem cinco bases fixas, instaladas em Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá, Crateus e em Fortaleza. Ao todo, a coordenaria dispõe de nove aeronaves, sendo EC130 B4 monoturbina, dois AS350B2 esquilo monoturbina, três Airbus EC145, um Airbus EC135 e dois H135.

A coordenaria também é composta por 160 profissionais, entre pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos e apoio solo, além de médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Além do patrulhamento aéreo, as aeronaves são acionadas dando apoio em situações de operações que envolvem busca por pessoas desaparecidas em região de difícil acesso, acidentes ou em ações da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cedec) e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, para o resgate de vítimas de afogamento.

As aeronaves da Ciopaer possuem a capacidade de configuração para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea e detêm modernos equipamentos, como incubadora para transporte de recém-nascidos, ventilador pulmonar, bombas de infusão, monitor multiparamétrico, com a capacidade de realização de capnografia, para verificar os níveis de dióxido de carbono.

